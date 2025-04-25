İstanbul depremi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne böyle yansıdı! İşte o anlar...

İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

13 saniye süren korkutan deprem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kameranın şiddetli şekilde sallandığı görülürken, köprü üzerindeki araçların deprem anında seyirlerine kesintisiz devam ettiği dikkat çekti.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrasında kentin ana ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yapmıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'nün depremden etkilenen bölgede olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu yapılarda herhangi bir problem olmadığını söylemişti

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ana ulaşım aksı konumundaki D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da herhangi bir sorun olmadığını kaydetmişti.