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İstanbul'da peş peşe depremler! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da peş peşe depremler! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 20.21'de 3,5, ardından saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin sırasıyla 6,96 ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

 

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