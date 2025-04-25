İstanbul'da peş peşe depremler! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 20.21'de 3,5, ardından saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin sırasıyla 6,96 ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:33:15 TSİ
Enlem:40.85583 N
Boylam:28.43111 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/EOyqQRrbcc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi