Bakan Kurum duyurdu: Büyükşehirlerde itfaiye sayısı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerel yönetimlerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler kapsamında büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayıları artırıldı. Konuya İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda “İlave edilecek itfaiye personeli sayıları: Nüfusu 1 milyona kadar olan belediyelerde 90, 1-2 milyon arası olan belediyelerde 176, 2-3 milyon arası olan belediyelerde 432, 3-5 milyon arası olan belediyelerde 102, 5-7,5 milyon arası olan belediyelerde 272itfaiye personeli daha istihdam edilecek. Yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri en geç 6 ay içerisinde uygulanacak.” denildi.