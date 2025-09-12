  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Kurum duyurdu: Büyükşehirlerde itfaiye sayısı artırıldı
Takip Et

Bakan Kurum duyurdu: Büyükşehirlerde itfaiye sayısı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum duyurdu: Büyükşehirlerde itfaiye sayısı artırıldı
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerel yönetimlerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler kapsamında büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayıları artırıldı. Konuya İlişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda “İlave edilecek itfaiye personeli sayıları: Nüfusu 1 milyona kadar olan belediyelerde 90, 1-2 milyon arası olan belediyelerde 176, 2-3 milyon arası olan belediyelerde 432, 3-5 milyon arası olan belediyelerde 102, 5-7,5 milyon arası olan belediyelerde 272itfaiye personeli daha istihdam edilecek. Yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri en geç 6 ay içerisinde uygulanacak.” denildi.

Lufthansa'dan iştiraklerinin işlevlerini konsolide etme kararıLufthansa'dan iştiraklerinin işlevlerini konsolide etme kararıŞirket Haberleri

 

ABD Kongresi Bütçe Ofisi büyüme tahminini düşürdüABD Kongresi Bütçe Ofisi büyüme tahminini düşürdüKüresel Ekonomi

 

Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı