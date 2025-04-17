Bakan Tunç-DEM Parti görüşmesi ertelendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle ertelendi.
DEM Parti İmralı heyeti Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme ertelendi.
Erteleme kararının İmralı heyetinde de yer alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası alındığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.