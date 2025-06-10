Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
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Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, bugün ve yarın denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
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