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Bakan Yerlikaya açıkladı: 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen "Kuyu-5" operasyonlarında 4 elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkez'de Ömer Kartopu, İskenderun'da Ali Ak, Ankara'da Alper Aksoy, Çankırı'da Recep Armağan ve Konya’da Faris Çokkaynar'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince operasyon yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikayetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

Operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda paraya el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin video da paylaştı.

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