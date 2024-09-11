  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 74 kişiye gözaltı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 74 kişiye gözaltı

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında 'Yasa dışı bahis' ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında hesaplarında 3,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 74 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 74 kişiye gözaltı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta Yasa dışı bahis' ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik "Siberağ-6" operasyonları düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin Türk lirası işlem hacmi bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu toplam 74 şüpheli yakalanırken, 1 adet otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu: 3 milyonu aşkın kişi kara listede...6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu: 3 milyonu aşkın kişi kara listede...Ekonomi
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...Ekonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısıGündem

 

Gündem
Narin Güran cinayetinde son durum: Köy imamı serbest bırakıldı
Narin Güran cinayetinde son durum: Köy imamı serbest bırakıldı
Narin olayında kritik gelişme! Üç bakan Narin Güran'ın köyüne gidiyor
Narin olayında kritik gelişme! Üç bakan Narin Güran'ın köyüne gidiyor
Oyuncu Erkan Can'dan dolandırılma itirafı: 9 bin dolarımı aldılar
Oyuncu Erkan Can'dan dolandırılma itirafı: 9 bin dolarımı aldılar
Antakya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antakya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevkedildi
Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevkedildi
AK Parti'de kongre süreci resmen başladı, bakanlar sahaya indi
AK Parti'de kongre süreci resmen başladı, bakanlar sahaya indi