  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yumaklı açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak
Takip Et

Bakan Yumaklı açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak

Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Kartlı harcamalarda dikkat çeken düşüş: Son iki yılın en yavaş artışıKartlı harcamalarda dikkat çeken düşüş: Son iki yılın en yavaş artışıEkonomi
ÖSYM açıkladı: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldıÖSYM açıkladı: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldıEğitim
Gündem
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı açıklandı
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı belli oldu
Erdoğan-Esad ile görüşecek mi? Rusya'dan 'ev sahipliği' mesajı
Erdoğan-Esad ile görüşecek mi? Rusya'dan mesaj
Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu: Arda Güler'i örnek verdi
Erdoğan, Arda Güler'i örnek verdi
Instagram yasağının ekonomik bedeli: Haftalık 396 milyon dolara ulaşabilir
Instagram yasağının ekonomik bedeli ağır olabilir!
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakanlık harekete geçti: Domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası
Bakanlık harekete geçti: Domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası