Bakanlık açıkladı: Hazine, 500 araç almayı planlıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 500 araç alımı planladığına yönelik haberlere açıklama yapıldı. Bakanlık araçların kamu idarelerine tahsis edileceğini ve TOGG olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan açıklama şu şekilde:

"CHP İzmir Milletvekili Sayın Sevda Erdan Kılıç'ın “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor” iddiası gerçek dışıdır. Sayın vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir.

Ancak; bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, “Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor” başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür.

Bilindiği üzere, Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınması mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir.

Dolayısıyla; İddia edilen 500 taşıtın doğrudan bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanununa ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak “Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere” ifadesi açıkça yer almaktadır.

Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli TOGG tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."