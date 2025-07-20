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Bakırhan: Bu katliamın asla peşini bırakmayacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla ilgili "Sizlere söz veriyoruz, DEM Parti olarak bu katliamın asla peşini bırakmayacağız. Bu katliamı da diğer katliamlar gibi unutturulmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakırhan: Bu katliamın asla peşini bırakmayacağız
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Kadıköy Halitağa Caddesi'ndeki anma etkinliğinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, saldırıda hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Bakırhan, sözlerini "33 yoldaşımız emin olsun ki onların sadece tetiği çekenler değil arkasındaki güçleri de açığa çıkarıncaya kadar, demokratik bir yargı karşısında onlar hesap verinceye kadar bugün burada olduğu gibi Kürt'ü, Türk'ü, devrimcisi, emekçisi ezilenleriyle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiç kimse demesin ki Suruç'taki 33 yoldaşımızı, canımızı unutacağız. Bir tetikçi cezalandırılarak, Suruç unutturulamaz. Çünkü Suruç bizim umudumuzdur, umut ışığımızdır. Suruç Türkiye halklarıyla IŞİD barbarlığı karşısında mücadele eden Kürtlerin dayanışmasıdır. Türkler ve Kürtler arasındaki barış, demokrasi köprüsüdür. Emin olun her şeye rağmen o köprüyü ayakta tutacağız. O köprü yaşayacak." diyerek sürdürdü. 

Tuncer Bakırhan, "Sizlere söz veriyoruz, DEM Parti olarak bu katliamın asla peşini bırakmayacağız. Bu katliamı da diğer katliamlar gibi unutturulmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız." dedi.

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