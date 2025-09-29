Barış Boyun çetesi iddianamesi kabul edildi: İstenen cezalar belli oldu

İstanbul merkezli ve uluslararası bağlantılarıyla öne çıkan Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve çetenin karanlık yapısını ayrıntılarıyla ortaya koyan yeni iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. Liderliğini Barış Boyun’un üstlendiği ve aralarında tutuklu ile adli kontrolle serbest bırakılan kişilerin de bulunduğu 304 şüphelinin yer aldığı iddianamede, örgüt üyeleri için toplam 1.281 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması, 23 Şubat 2026 tarihinde başlayacak

167 kişinin şikâyetçi olduğu dev davanın ilk duruşması, 23 Şubat 2026 tarihinde Marmara Cezaevi (Silivri) yerleşkesinde bulunan duruşma salonlarında başlayacak. Bir ay sürmesi beklenen yargılama maratonunda, çetenin "uyuşturucu ve silah ticareti", para karşılığı "kasten öldürme", "tehdit" ve "yağma" gibi 120'nin üzerinde suça karıştığı iddiaları mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek. İddianame, sadece işlenen suçları değil, aynı zamanda örgütün tüm organizasyon şemasını da deşifre ediyor.

Üyeler, iletişim için taşınabilir Wi-Fi cihazları ve şifreli uygulamalar kullanıyor

İddianamede, Barış Boyun liderliğindeki çetenin kolluk kuvvetlerinden kaçmak için ileri teknoloji ve dikkatli planlama kullandığı vurgulanıyor. Örgüt, silahlı eylemleri yurt dışından telekonferansla planlıyor, normal telefon görüşmelerinden kaçınıyor. Üyeler, iletişim için taşınabilir Wi-Fi cihazları ve şifreli uygulamalar kullanıyor, GSM hatlarını sürekli değiştiriyor. Ayrıca, yakalama kararı olan üyelerin korunması için yanlarında bekçi veya polis memuru bulundurduğu tespit edildi.

Soruşturma, Barış Boyun çetesinin faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyuta ulaştığını ortaya koydu. İddianamede, çetenin Avrupa’da uyuşturucu ticareti yapan Sırp suç örgütü "Kavaka" ile işbirliği yaptığı ve taşeronluk hizmeti aldığı belirtiliyor. Bu işbirliğinin en kanlı örneği, 8 Eylül 2022’de İstanbul Şişli’de "Skaljari" çetesinin lideri Jovan Vukotiç’in çete tarafından taşeron olarak öldürülmesi olarak gösteriliyor.

İki grup arasında kanlı bir iç çatışma ve üstünlük mücadelesi başladı

İddianamede, örgüte daha önce düzenlenen operasyonların ardından yapıda önemli bir kırılma yaşandığı belirtildi. Çete içinde yönetici konumunda bulunan Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir liderliğindeki "Daltonlar" olarak bilinen kanat, Barış Boyun çetesinden ayrılarak kendi bağımsız yapılanmasını ilan etti. Bu ayrılığın ardından iki grup arasında kanlı bir iç çatışma ve üstünlük mücadelesi başladığı, tarafların birbirlerine karşı sürekli silahlı eylemler düzenlediği tespit edildi. Bu iç çatışma da başsavcılık tarafından yeni bir soruşturma konusu olarak dosyaya eklendi.

Çete üyelerini çoğunlukla 15-20 yaş arasındaki gençlerden seçiyor

NTV’nin haberine göre, Barış Boyun çetesi üyelerini çoğunlukla 15-20 yaş arasındaki gençlerden seçiyor ve onları bilgisayar oyunları ve dizilerden etkilenerek suça yönlendiriyor. Gençler, örgüt içinde “Kamikaze Dronu” gibi hedef gözetmeksizin silahlı eylemlere katılıyor. Çete, sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanarak gençleri etkilemeye çalışıyor ve suç gelirleriyle doğal afet bölgelerine yardım gönderip bunu sosyal medyada paylaşarak kamuoyundaki olumsuz imajını hafifletmeye çalışıyor.