Başakşehir'deki fabrika yangını üçüncü gününde

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında çıkan yangına İstanbul İtfaiyesi müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca çok sayıda, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verdi.

Yanan binanın bazı bölümleri çöktü. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Polis, önceki akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangını 3 gündür söndürmeye çalışıyor.