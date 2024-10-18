Sabah belediyeyi yönetecek akşam Behzat Ç'de oynayacak!

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden yönetmen ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, T24’e Etimesgut tiyatrosu, Etimesgutluların kültür-sanatla ilişkisi ve Behzat Ç. dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Merakla beklenen Behzat Ç. hakkında bilgi veren Beşikçioğlu, yeni sezonda oynayacağını söyledi.

"Diziyi Etimesgutlularla çekeceğiz"

Yoğunlukta diziye ve tiyatroya nasıl vakit ayıracağı sorulan Beşikçioğlu; “6’dan sonra sabaha kadar vaktimiz var, ben zaten sahne üzerinde ve televizyonda hiç uyumadan çalışan biriydim. Behzat Ç’nin içerisinde benim oynayacağım sahneler 15-20 günlük gece sahneleridir, çok zor olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında, Behzat Ç. dizisinde emekli tiyatrosundan ve Etimesgut’ta yaşayan insanlarında yer alacağını belirten Beşikçioğlu, “İlçenin içerisinde çekeceğimiz bir Behzat Ç. olacak ki bence bir ilçeyi bundan daha iyi şekildelanse edecek bir oluşumun olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"Dizi eski tadında devam edecek"

Beşikçioğlu, dizinin yeni sezonu hakkında bilgi verirken, eski Behzat Ç. tadında dizinin devam edeceğinin ve dizinin sevilen karakteri Memduh Başkanında dizide olacağını “ Memduh Başkansız Behzat Ç. olmaz” sözleriyle ifade etti.

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden yönetmen ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yapan Beşikçioğlu, 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

2013 yılında kurduğu Tatbikat Sahnesi'nde tiyatro kariyerine devam eden Beşikçioğlu, Köprü, Vali, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi dizilerde can verdiği karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara'nın Etimesgut ilçesine belediye başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez ilk icraatlarından biri olarak Etimesgut Kent Tiyarosu'nu kurarak genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

Eş Sanat Yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’la Uluslararası Kent Tiyatro Festivali'ni başlatan Beşikçioğlu, dünyaca ünlü yönetmenler Theodoros Terzopoulos'un Alarme'sini, Tiago Rodrigues'in Antony & Kleopatra'sını, Vânia Vaneau'nun ise dans performansı Blanc'i gibi yerli ve yabancı 26 farklı gösteriyi Etimesgut'a taşıdı.

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