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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin toplantısında kullandığı sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın 22 Aralık'ta partisinin toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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