Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Nisan 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Nisan pazar TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 21 Nisan 2024
- 07:00 Yanaşma (Yerli Sinema)
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 Taş Kağıt Makas
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yargı
- 00:15 İnci Taneleri
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 5N1K
- 05:00 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 21 Nisan 2024
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 %100 Futbol
- 01:15 Son Karar
- 02:15 Gençlik Rüzgarı
- 04:15 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 21 Nisan 2024
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Kirli Sepeti
- 16:00 Gaddar
- 19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kirli Sepeti
- 00:15 Kızıl Goncalar
- 03:15 Şahane Hayatım
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 21 Nisan 2024
- 08:00 Adile Teyze
- 10:00 Pazar Süprizi
- 13:00 Çiçek Abbas
- 15:00 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Korkusuz Korkak
- 23:45 Bahar
- 02:30 Korkusuz Korkak
- 03:45 En Büyük Şaban
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 21 Nisan 2024
- 08:00 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 15:40 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Aldatmak
- 03:00 Ateş Kuşları
- 05:40 Safir
STAR TV yayın akışı 21 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Sakla Beni
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:15 Ömer
- 16:15 Yalı Çapkını
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 04:30 Türk Müziği
- 05:30 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 21 Nisan 2024
- 05:20 Kara Ağaç Destanı
- 08:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Biraz Kül Biraz Duman
- 14:05 Gönül Dağı
- 17:30 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 3’te 3
- 01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04:00 Kara Ağaç Destanı