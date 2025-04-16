Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı!
Bursa'da bir eğitim uçağının tarlaya zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Uçağın arka dikmesi kırılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkış yapan bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren Tcucl çağrı adlı Fenix e ait a210 tipi ultra light uçak öğrenci uçuşu sırasında Subaşı Köyü Tepebaşı Mevkisi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre yaralı ve kayıp olmadığı bildirildi.
Uçak teknik nedenden dolayı zorunlu iniş yaptı
AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri seferber olurken, Bursa Valisi Erol Ayyıldız da gelişmeleri yakından takip etti. Uçağın teknik nedenden dolayı araziye iniş yaptığı kaydedildi.