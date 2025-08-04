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Çanakkale'deki orman yangınını akli dengesi yerinde olmayan 2 kişinin çıkardığı anlaşıldı

Çanakkale'de 4 köyün etkilendiği orman yangınını akli dengesi yerinde olmayan 2 kişinin çıkardığı belirlendi

Haber Merkezi
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Çanakkale'deki orman yangınını akli dengesi yerinde olmayan 2 kişinin çıkardığı anlaşıldı
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 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan ve 21 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınını akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen 2 kişinin çıkardığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yangın 21 saatin ardından kontrol altına alındı

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde 15 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edildi. Yangın 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangında Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi. Köylerde birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri yangından zarar gördü.
Yangında, Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulunan tarihi mezarlar alevlerden etkilendi.

Çanakkale'deki orman yangınını akli dengesi yerinde olmayan 2 kişinin çıkardığı anlaşıldı - Resim : 1

Toplam bin 400 hektar alan zarar gördü

4 köyün etkilendiği orman yangınında 400'ü ormanlık alan olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü. Başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınını akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. (62) ve R.Ö.'nün (75) çıkardığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikeri adlliyede işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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