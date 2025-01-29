Canlı yayın bitti sanıp 'el hareketi' yaptı! Kübra Par özür diledi

TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, dün yayının bittiği düşünerek yaptığı el hareketiyle ilgili olarak bugünkü canlı yayında açıklama yaptı. "Bugün benim için açıkçası zor bir gün" diyen Kübra Par, "Karşınıza bir gazeteci olarak değil bir kardeşiniz, ailenizden biri olarak yayınımıza bir özürle başlamak istiyorum. Dün yayınımızı kapatırken büyük bir hata yaptım. Açıkçası çok mahcubum. Bu mahcubiyetle karşınızdayım. Televizyonculuk dikkat ve özen gerektiren bir meslek. Canlı yayınlarda bu stüdyoda bulunduğumuz her an sizlerin karşısında olmanın sorumluluğu içinde davranmak zorundayız, çok dikkatli davranmak zorundayız. Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı" ifadelerini kullandı.

"O anlar kameralara yakalanmış maalesef"

Yönetmenle yayın öncesinde iddiaya girdiklerini söyleyen Par, "Jenerik müziği girince yayından çıktığımızı, kameranın uzaklaştığını zannettim ve bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı… Peki niye böyle bir şey yaptım? Bunun bir hikayesi var. Birkaç gündür çıkışta Ana Haber’den yorumları uzatarak 1-2 dakika geç çıkıyordum ve Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Biz de o dakiklik çok önemlidir. Yayın arasında da yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından vaktinde çıktığımızı düşünerek kendisine o hiç uygun olmayan şakayı yaptım. O anlar kameralara yakalanmış maalesef" dedi.

Hareketinin gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olmadığını belirten Par, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde yorumlandığı için ayrıca çok üzgünüm"

"Ben bu hatayı nasıl yaptım diye kendimi sorguluyorum. Tepki verenler oldu, onları da anlıyorum. Zaten utanılacak bir duruma ayrıca bir de farklı anlamlar yüklenmesi üzüntümü daha da artırdı. Dün akşam da bir açıklama yaptım, dediğim gibi yaptığım şeyin yayın içeriğiyle veya dünkü gündemle bir ilgisi yoktu. Bu şekilde yorumlandığı için ayrıca çok üzgünüm."

"Tuzağa düşürür gibi görüşmeyi kaydetmek yanlıştı"

"O konuya gelince, gazeteciliğin temel kuralları belli. Kayıtlı ve kayıt dışı konuşmaların nasıl aktarılacağına dair esaslar belli. Barış Pehlivan'ı konuşuyoruz 2 gündür, kendisi gözaltına alındı. Dün bunu da söylemeye çalıştım, bilirkişiyi görüşmenin kayıt altında olduğunu belirtmeden, hatta tuzağa düşürmek ister gibi araması, gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıydı. Yayın esnasında gözaltı haberini verirken, görüşmenin kayıt dışı olduğunu özellikle belirttim. Sonra yapılan resmi açıklamaları okudum."

"Özür dilerim"

"Yayını kapatırken tam da bu nedenle gazeteciliğin temel ilkelerine uymamız gerektiğinin altını çizdim. Bunca yıldır beni izliyorsunuz. Bunca yıldır beni izleyenler, kasti ve yayınla alakalı böyle bir terbiyesizliği yapmayacağımı bilirler. Kamuoyunu kendimle ilgili bir gündemle meşgul ettiğim için üzgünüm ama dediğim gibi bunun gündemle hiçbir ilgisi yoktu, aramızdaki bir espriden kaynaklandı. Sizlerden ve bu yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızdan samimiyetle özür dilerim."