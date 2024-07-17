İddia: Süleyman Soylu istifa edip yeni parti kuracak

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan, söz konusu yazısında, “Soylu’nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var” ifadelerini kullandı.

Babacan, “AKP’nin geleceğinde kendisine yer göremeyen Soylu’nun MHP’deki oy kaybı, İYİ Parti’deki parçalanmadan sonra bu alandaki boşluğu doldurmaya, kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığı öne sürülüyor. Erken seçim olasılıkları da hesaba katıldığında milliyetçi oylara talip olmak mantıksız gelmiyor.

Tabii, hem dokunulmazlığının kaldırılması hem de milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesi için TBMM Genel Kurulu’nun onayı gerektiği için bu çıkışların sadece 'Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız' mesajı içerdiğini düşünenler de var. AKP’den istifa edip, grup kurmaya çalışması da bir yol olabilir” değerlendirmesinde bulundu.