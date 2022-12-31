Çavuşoğlu: Esed rejimiyle ikinci görüşme ocak ortasında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak ayı ortasında olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'un kendisine "Üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım?" diye sorduğunu belirterek, "Ben de 'Hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim.' dedim. 'Ocağın ikinci yarısı nasıl?' dedi. 'Olur' dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülke de olabilir. Bazı ülkeleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmada adı geçen ülkelerin isimlerini paylaşmazken, "İsimleri belli olduğu zaman size söyleyeceğim. Çünkü birkaç ülke alternatifi konuştuk" dedi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine de Bakan Çavuşoğlu, "Yani Moskova'da da olabilir. Üçüncü ülkede de olabilir. İkimiz de aynı şeyi söyledik. Herhangi bir Moskova'ya karşıtlığımız ya da oraya gitmek istemediğimizden dolayı değil" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Yani neler konuşacağımızı, yukarı doğru gidiyor işte. Önce teknik düzeyde toplantı, askeri istihbarat. Sonra siyasi aşama, dışişleri sonra ileride daha üst bir toplantı olur mu olmaz mı? Bunların çalışmasını yapmak lazım. Neden? Bu görüşmelerin amacı ne? Ne yapacağız? Beklentiler ne? Beraber neler yapabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile rejim ve Rusya'nın istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldiğini, gerekli açıklamanın yapıldığını hatırlattı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Çavuşoğlu, görüşme sonrası Suriye basınının bazı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti: "Savunma bakanımızla, istihbarat başkanımız oradaki görüşmeyle zaten gerekli açıklamayı yaptı ama biz her zaman şunu söylüyoruz; Burada boşluk varsa ve bu boşluğu terör örgütleri dolduruyorsa, yani burada bir istikrarla beraber biz diyoruz ki buralar Suriye toprağı.

Biz bunu biliyoruz, gözümüz yok. Sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama yani buralarda istikrarın da olması lazım ve bu siyasi süreçte bazı adımların atılması lazım. Biz bunu söylüyoruz eskiden beri."

"Bir ülkeyle normalleşirken bir kere görüşürsünüz diye bir şey yok. Bir kere görüşürsem zaten ilerleme kaydedemezsiniz" diyen Çavuşoğlu, Brezilya'da birçok mevkidaşıyla bir araya geleceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da "Bakanlar, karşılıklı yeni yılı tebrik ettiler ve Suriye meselesinin çözümü için adımların daha fazla koordinasyonu dahil dışişleri bakanlıkları arasında 2023 için işbirliği planlarını görüştüler" ifadeleri kullanıldı.