Çetin Özataç kimdir? Ünlü iş insanın acı ölümü... Tüm Türkiye'yi sarstı

Çetin Özataç kimdir? Bugüne kadar birçok şirkette önemli görevlerde bulunduktan sonra son olarak Coca Cola şirketinde Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Direktörü olarak çalışan Çetin Özataç, Muğla Bodrum'da denizde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özataç'ın bu ölümü iş dünyasını da sarstı. Peki Çetin Özataç nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar.

ÇETİN ÖZATAÇ KİMDİR?

Çetin Özataç, 64 yaşındadır. Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ankara'da ikamet eden Özataç, iş dünyasının da sevdiği kişilerden biridir. Memleketi Ankara olan Özataç, Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlamıştır.

ÇETİN ÖZATAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesi ile birlikte tatilini yapan iş insanı Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda yüzerken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özataç’ın ani ölümü iş dünyasında şok etkisi yarattı.

Ankara’dan ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda denize girdi

Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.