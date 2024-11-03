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CHP, Ahmet Özer için yol haritasını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından düzenlenen milletvekili kampında, partinin atacağı adımların belirlendiğini açıkladı. Çelik, Özer’in cezaevinde düzenli ziyaret edileceğini, kayyum yönetiminin takip edilerek gelişmelerin raporlanacağını ve belediye meclisinden bir başkanvekili seçilmesi talebinde bulunulacağını ifade etti.  

Haber Merkezi
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CHP, Ahmet Özer için yol haritasını açıkladı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin İstanbul’da yaptığı milletvekili kampının ikinci gününde Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Çelik, CHP’nin İstanbul’da düzenlediği milletvekili kampının Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından büyük önem kazandığını belirtti. “Normal şartlarda Türkiye gündemi ve meclis grubunun çalışmaları için düzenlenen bu kampın odak noktası Esenyurt’taki gelişmeler oldu” dedi. Çelik, Özer’in tutuklanmasının ardından geçen sürecin detaylıca değerlendirildiğini ve partinin bundan sonraki adımlarının belirlendiğini söyledi.

"Dört milletvekilimiz her sabah Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret edecek"

Özgür Çelik, Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum karşısında atılacak adımları da netleştirdiklerini belirterek, 15 günlük bir yol haritası hazırladıklarını açıkladı. “Esenyurt’taki CHP grup odamız her gün açık olacak ve dört milletvekilimiz her sabah Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret edecek. Daha sonra belediye binasında kayyum yönetiminin atacağı adımları yakından takip ederek gelişmeleri raporlayacaklar” diyen Çelik, milletvekillerinin her gün basına düzenli bilgi vereceğini ve sahada aktif bir rol üstleneceğini vurguladı.

"Bu ekip Esenyurtlular ile görüşerek millet iradesine karşı yapılan bu darbeyi anlatacak"

Çelik, İstanbul il örgütü, her gün dört milletvekili, iki belediye başkanı, iki ilçe başkanı ve iki il yöneticisinin koordineli çalışacağını belirtti. Çelik, “Bu ekip, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaflar ve Esenyurtlular ile görüşerek millet iradesine karşı yapılan bu darbeyi anlatacak” dedi. Ayrıca, geniş çaplı bir miting planının da Genel Başkan Özgür Özel’in değerlendirmesine sunulacağını ifade etti.

Belediye meclisinden başkanvekili seçilmesi talep edilecek

Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması sürecinin hukuki boyutunun yakından takip edileceğini söyleyen Çelik, “Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, yüksek disiplin kurulu başkanımız ve İstanbul CHP Hukuk Komisyonu, bu sürecin tüm aşamalarını izleyerek itiraz süreçlerini yönetecek” dedi. CHP’nin talebinin, Özer’in göreve geri dönmesi ve eğer dava devam ederse meclis içerisinden seçilecek bir başkan vekilinin görev alması yönünde olduğunu belirtti.

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