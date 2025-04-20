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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Özel mesajında, “Bu anlamlı günün ülkemize, bugünlerde her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, “Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” dedi.

"Daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız”

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” ifadelerine yer verdi.

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