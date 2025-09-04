  1. Ekonomim
  3. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Pazartesi günü İstanbul il binasına gideceğim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine dört kişilik heyetle birlikte kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. 

"Pazartesi günü geliyorum"

CHP'ye kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini söyledi. Tekin kendisiyle birlikte atanan dört kişiyle birlikte iki gündür çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bugün üç isimden randevu isteyecek

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor. Biz partide hiçbir zaman taraf olmadık. Altı ok hayranlığı olan partinin birliğini bütünlüğünü düşünen insanlarız. Sorun da karar da bizden kaynaklı değil ancak yüz yüze bakacağız demiştim 2023'te il kongresinde" diyen Tekin ayrıca; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gün içerisinde randevu isteyeceğini söyledi. Tekin ayrıca, Özgür Çelik'i de arayacağını ve randevu talep edeceğini belirtti.

"Sıkıntı sonradan CHP'li olanlarla..."

CHP İstanbul il binasındaki nöbetle ilgili de konuşan Tekin, "O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP'li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz" dedi.

Kayyum olarak atanacağını biliyor muydu?

Kayyum olarak atanacağını bildiği iddialarına ilişkin olarak ise Tekin, o tartışmaların içine girmek istemediğini ve o davada taraf olmadıklarını söyledi.

Ne oldu?

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

Gürsel Tekin kayyum olarak atandı, Özel partiden ihraç edildiğini duyurdu

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından partisini olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 9 mahkemenin bu kararı vermeyi reddettiğini ancak 10. karar çıkartıldığını söyledi. Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini, kim atanırsa atansın ihraç edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Özel de, "Kayyum kararını tanımıyoruz. Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, sandığın inkarı olur. Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tir" dedi.

CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tüzel kişilik olarak itiraz başvurusu yaptı.

