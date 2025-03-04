CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te düzenlenen CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

Özgür Çelik hakkında da soruşturma başlatıldı

Önceki gün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında da 31 Ocak günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'ye konuşarak doğruladı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

Özgür Çelik 342 oyla CHP İstanbul İl Başkanı oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini 8 Ekim 2023'te Özgür Çelik kazandı. Çelik’e İBB Başkanı İmamoğlu destek veriyordu. CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat almıştı

Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlenmişti.