CHP itiraz etmişti: YSK bugün 14:30’da toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere bugün toplanacaklarını bildirdi.

Yener, kararın bugün çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Ne oldu?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

Dün de İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar vermişti.

Bunun üzerine CHP Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunmuştu.