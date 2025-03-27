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CHP Parti Meclisi toplandı: Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı oylanacak

CHP Parti Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından olağanüstü toplandı.

Haber Merkezi
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CHP Parti Meclisi toplandı: Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı oylanacak
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CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci gibi önemli konuları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair ilkesel bir oylama yapılması bekleniyor.

Gündemde kritik konular var

Ayrıca, 23 Mart'ta tamamlanan örgüt denetimli ön seçim sonuçları doğrultusunda, İmamoğlu'nun adaylığının resmiyet kazanmasına yönelik adımların da ele alınacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca; İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu’nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin başlatılan “para karşılığı oy” iddialarına yönelik soruşturma, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan’ın açtığı olağanüstü kurultay iptal davası gibi yargı süreçleri de gündeme gelecek.

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CHP PM, 6 Nisan’da yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın hazırlıklarını da değerlendirirken, partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği siyasi ve hukuki yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

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