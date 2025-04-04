CHP'de gözler 6 Nisan kurultayında: Peki Ekrem İmamoğlu cephesi ne yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan’da kayyım atanması olasılığına karşılık olarak kurultay yapma kararı aldı. 38. Olağan Kurultay'da yaşanan "şaibe" iddiaları ve açılan soruşturmalar sonrasında bu adım atıldı. Kurultay, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "İrade Milletindir" temasıyla düzenlenecek. Etkinlik, seyircisiz bir şekilde yapılacak ancak basına açık olacak.

Kritik güne günler kala eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Çok sayıda kulis haberinde aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmadığını açıkladı.

Bu sefer gözler CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi.

Nefes'ten Aytunç Erkin'in köşesinde kaleme aldığı yazısına göre İmamoğlu, kurultay kararının acele alındığını düşünüyor. İmamoğlu kararın acele alındığını düşünse de iddiaya göre "Gün birlik beraberlik günü. Ayrışmadan yola devam edeceğiz" diyor.

Aytunç Erkin'in yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Bu kurultay kararı çok acele alındı. Ekrem Bey en başından bu yana böyle düşünüyor. Özgür Bey’e de ‘Çok acele bir karar, o kadar acele edilmesine gerek görmüyorum. Ama tabii bir kayyum riski varsa alınması gereken bir karardır. Eğrisini doğrusuna getiririz’ diyor."

"Ekrem Başkan da ‘Gün birlik beraberlik günü. Ayrışmadan yola devam edeceğiz” düşüncesinde."