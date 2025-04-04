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Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Çok sayıda ekip bölgede

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan bir lüks otelde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
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Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Çok sayıda ekip bölgede
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

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