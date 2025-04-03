CHP'de olağanüstü kurultaya sayılı günler kaldı: Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay kararını olumlu bulduğunu açıklamakla birlikte, adaylık konusunda net bir açıklama yapmadı.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda, ilk genel başkanlığından bu yana hiçbir zaman "Ben genel başkan adayıyım" demediğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu "Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "aday olabileceği" yorumlarına neden oldu.

"600'ün üzerinde delege çağrısına kayıtsız kalamaz"

CHP içinde bir grup ise Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini savunuyor ve adaylık çağrısı için imza toplamaya başladı.

Kerimoğlu, "Ancak partinin birlik ve bütünlüğünü korumak açısından, CHP'nin içinden geçtiği bu travmatik süreçte görev üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda kendisine ısrarımız ve çağrımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik adaylık talebine kayıtsız kalamayacağını belirten Kerimoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Yaklaşık 600 delegenin imzası ve çağrısıyla Kemal Bey'e aday olması konusunda baskımız var. Perşembe akşamına kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

"Şu anda 450-500 imza topladık çağrı için bunu 600 ün üzerine çıkardığımızda Kemal bey de bu çağrıya kayıtsız kalamaz.

"Kemal Bey aday olma niyetinde değil ama sorumluluk sahibidir, ülke partisinin menfaatini gözetir.

"Bu 600 imza toplandığında kendisi aday olmak istemese de evinden zorla alır kurultay salonuna götürür aday olması gerektiği konusunda baskı yaparız."

"Her iki duruma göre de hazırlığımızı yapıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, olağanüstü kurultayla ilgili çok büyük bir beklentiye girilmemesi gerektiğini söyledi.

Olağanüstü kurultay kararının "kayyum"" ihtimaline karşı alındığını anımsatan Bulut, "Burası baba ocağı, yüzde 5 imzayı bulan herkes aday olabilir" dedi.

Bulut, "Sosyal medya üzerinden doğru olmayan bilgilerin aktarılmasını da aday olmak isteyenlere de 'vay niye aday oluyorsun' denmesini de doğru bulmam. Biz her iki duruma göre de hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

Özel dışındaki bir ismin adaylığının CHP'nin birlik ve bütünlüğünü bozmayacağını vurgulayan Bulut, "Ama sosyal medya üzerinden parti içinde kavga varmış gibi göstermek, iktidarın ekmeğine yağ sürer" görüşünü dile getirdi.

"Kendisi aday olmazsa başka ismi aday gösterebilir"

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki kararını, toplanacak imza sayısına göre vereceği konuşuluyor.

Bayram nedeniyle Ankara dışında tatilde olduğu belirtilen Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı da netleşmiş değil.

Parti içindeki bazı muhalif isimler, Kılıçdaroğlu'nun kendisi yerine başka bir ismi de aday gösterebileceğini söylüyor.

Bu konuda ise parti kulislerinde şu görüşler dile getiriliyor:

"Kemal Bey kendisine kaç delegenin oy vereceğini biliyor. Şu anda bunları değerlendiriyor. Eğer aday olur ve kaybederse, bu kendisinin siyasi hayatı için geri dönüşü olmayan bir süreç olur.

"Öte yandan da partide ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmelere karşı hatrı sayılır bir delegenin konsolide edilmesi lazım. O nedenle olağanüstü kurultayda kendisi aday olmayıp, o delegenin dağılmaması için başka birini de aday gösterebilir."

'Parti Meclisi'nde sınırlı değişiklik olabilir'

CHP içinde genel başkan adaylığı tartışmasının yanısıra, partinin karar alma organı olan 60 üyeli Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği ve seçimin hangi yöntemle yapılacağı da tartışma konusu.

CHP yönetiminin seçim yöntemini bir iki gün içinde netleştirmesi bekleniyor.

Parti kulislerinde olağanüstü süreçten geçilmesi nedeniyle, bazı il başkanlarının ve parti yöneticilerinin "blok liste" önerdiği iddia ediliyor.

Bazı parti yöneticileri ise Özgür Özel'in, isteyen partililerin aday olabileceği "çarşaf liste" seçeneğine sıcak baktığını ifade ettiler.