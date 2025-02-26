CHP'de oy pusulaları basıldı
CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Buna göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak.
14 mart tarihinde oy pusulaları il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek.
Ön seçim günü tıpkı YSK'nın yaptığı gibi mühürlü zarf ve pusulalar olacak.
Gündem