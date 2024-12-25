CHP’den Hak-İş'e ziyaret! Özel: Asgari ücret herkesi yutan bir canavara dönüştü

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sendikalarla görüşme yapıyor. CHP MYK’sının ardından izlenecek yol haritasını belirleyen Özel, asgari ücret trafiğinde Türk-İş’in ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile de görüştü.

"Türkiye'nin emekçiler açısından yakıcı bir gündemi var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmede şunları söyledi:

“Bugünün gündemi emekçiler açısından yakıcı bir gündem. Başkanla ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunduk. Bugün Türkiye’de sözümüze değer veren tüm işçilere şunu söylemek isterim.

"Emekçilere sendikalı olmalarını öneriyorum"

Sendikasız olduğunuz takdirde, bir başınıza savunmasız ve gelecekten umutsuzsunuz. Sendikanın adı ne olursa olsun örgütlenme, örgütsüz olmaktan çok çok daha iyidir. Bugünkü durumundan memnun olmayan tüm emekçilere kendilerine bir sendikalı olma noktasında uzatılan eli tutmalarını, mutlaka sendikalı olmalarını öneriyorum.

"Malesef Türkiye'de asgari ücret temel ücret oldu"

Hak-İş de emekçilerin haklarını savunan işçi konfederasyonu. Aslında asgari ücret sendikaların sorunu değil. Sendika olursa asgari ücret olmaz. Hem Türk-İş'e en çok üyeye sahip sendika olarak Asgari Ücret Komisyonu'nda verilen 5 üyelik hakkı sendikaları bu platforma çekiyor.

'Asgari ücret yapılan en büyük toplu iş sözleşmesi'

Malesef Türkiye'de asgari ücret temel ücret oldu. Asgari ücret Türkiye'de yapılan en büyük toplu iş sözlemesi. Bu konuda örgütsüz toplum, örgütlü sendikaların ne tutum alacağına bakıyor. Asgari ücret tartışmaları sırasında Hak-İş'in ortaya koyduğu, tutuma, yaklaşıma ve açıklamalara teşekkür ediyorum.

"Türkiye’de asgari ücret herkesi yutan bir canavara dönüştü"

Asgari ücret 1 yıllık kıdeme göre alınan ücrettir, 1 yıldan sonra hızla uzaklaşılan ücret olması gerekirken Türkiye’de yüzde 35-45’lerden herkesi yutan herkesi kendi içine alan bir canavara dönüşmüş durumdadır. Dün ilan edilen rakamın, bugün bu kadar büyük bir infial oluşturması boşuna değil.

"Asgari ücret maaşların belirlenmesinde temel yaklaşımı temsil ediyor"

Bu asgari ücrete verilen zam, memur emeklisi ve işçi emeklisinin maaşında zam oranının belirlenmesinde temel yaklaşımı oluşturacak.

5 bin lira zam yapmak 2 bin lira eksiltmek demek. Altın hesabı yapıldığında 3 çeyreğe düşmüştü. 22 bin lira asgari ücret ile şimdi 4,5 çeyrek altın alınıyor. Çeyrek altın üzerinden bakıldığında 2 bin 500 liralık kayıp var. Temel gıdada durum çok daha vahim. Asgari ücret ile geçen ay 1700 simit alınıyordu, şimdi, 1400 simit alınıyor. Cumartesi günü için 67 sivil toplum örgütünün çağrıları vardı. Şimdi o mitingi bütün emekçileri davet ediyorum. Sivil topluma güç vereceğiz. Bu asgari ücretle 'geçim olmaz' diyenlere 2025 yılını seçim yılı olarak değerlendiriyoruz."