CHP'li Karaca'ya, Emine Erdoğan'a 'hakaret' iddiasıyla hapis ve siyasi yasak talebi

İddialara göre CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar, hakaret suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak getirilmesini içeriyor.

Karaca, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu ve hakaret unsurları taşımadığını belirtti. Duvar'da yer alan habere göre, Karaca, "Bu suçlamalar, benim bir gazete haberini alıntılayarak yaptığım siyasi bir yorumdan kaynaklanıyor. Emine Erdoğan hakkında kamu görevi bulunmadığı için, bu yasak talebi hukuken mümkün değil" dedi.

Ayrıca, Karaca bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik siyasi operasyonlarının bir parçası olarak değerlendirerek, "Bu, hukuki bir temeli olmayan, tamamen siyasi amaçlı bir fezleke" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 2022 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Emine Erdoğan'ın himayesinde olduğu iddia edilen Türkiye Çevre Ajansı’nın kıyılarda ihale yetkisi almasını eleştirdi.

Karaca, Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür’ün o dönem BirGün'de yayımlanan yazısını alıntılayarak, "İhale yetkisi Emine Erdoğan'a! Çevre hassasiyetleriyle rant kapılarını sonuna dek açanlarda bugün #EmineErdoğan," ifadesini kullandı.

2. fezleke

Ayrıca, Karaca'nın dokuz yıl öncesine ait bir CHP Parti Meclisi sonuç bildirisiyle ilgili de fezleke hazırlandı. Bu bildiri ve sosyal medya mesajı, Karaca'ya yönelik siyasi yasak talebinin gerekçeleri arasında yer aldı.

Karaca, bu durumları siyasi eleştiri olarak nitelendirip, "Siyasetçiler, en ağır eleştirilere bile tahammül etmek zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da bunu desteklemektedir" şeklinde konuştu.