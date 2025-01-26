CHP'li Öztunç iddiayı doğruladı: Muharrem İnce CHP'ye dönecek

CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı öne sürüldü. Ankara kulislerinde son günlerde ortaya atılan iddiaları CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iddiaları doğruladı.

Öztunç, Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu'nun "Muharrem İnce CHP’ye katılacak iddiasına ilişkin ne dersiniz?" sorusuna "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek yanıt verdi.

"Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum"

Öztunç"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır. Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil." ifadelerini kullandı.