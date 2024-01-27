CHP'nin İstanbul adayları açıklandı

CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçimlerdeki başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul adayları netleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelik'in paylaştığı CHP İstanbul ilçe adayları şu şekilde;

CHP İSTANBUL İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahan

Arnavutköy’de Tekin Aras ile başaracağız!



Ataşehir’de @onursaladiguzel ile başaracağız!



Bağcılar’da @cemkilichp ile başaracağız!



Bahçelievler’de @EmecanGulizar ile başaracağız!



Beşiktaş’ta @RizaAkpolat ile başaracağız!



Beylikdüzü’nde @mmuratcalik ile başaracağız!… pic.twitter.com/wit1knjir6