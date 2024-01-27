CHP'nin İstanbul adayları açıklandı
CHP'nin İstanbul adayları belli açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adayların listesini 'Tam Yol İleri' sloganı paylaştı.
CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçimlerdeki başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul adayları netleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Çelik'in paylaştığı CHP İstanbul ilçe adayları şu şekilde;
CHP İSTANBUL İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
Arnavutköy’de Tekin Aras ile başaracağız!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 26, 2024
Ataşehir’de @onursaladiguzel ile başaracağız!
Bağcılar’da @cemkilichp ile başaracağız!
Bahçelievler’de @EmecanGulizar ile başaracağız!
Beşiktaş’ta @RizaAkpolat ile başaracağız!
Beylikdüzü’nde @mmuratcalik ile başaracağız!… pic.twitter.com/wit1knjir6