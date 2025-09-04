  1. Ekonomim
  3. CHP'yi şikayet eden CHP'li konuştu: Davayı açmak için neden iki yıl bekledi?
CHP'yi şikayet eden CHP'li konuştu: Davayı açmak için neden iki yıl bekledi?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Şikayetçi Özlem Erkan’ın avukatı ve aynı zamanda partili olan Cevahir Kılıç, iki yıl önce düzenlenen kongreden şikayetçi olmuştu. Peki, Cevahir Kılıç davayı açmak için neden iki yıl bekledi?

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. 

14 Ağustos’ta İl kongresinin iptaline yönelik şikayet dilekçesini sunan isim Özlem Erkan. 

Erkan, 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olmuştu. Erkan’ın PM seçimlerinde aday numarası 133 idi. Ayrıca Erkan’ın halen CHP üyesi olduğu öğrenildi.

Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma Listesi”nde de yer alıyordu.

Erkan'ın avukatı neden iki sene bekledi?

Özlem Erkan'ın kendisi gibi partili olan avukatı Cevahir Kılıç iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi'nden şikayetçi oldu. Peki neden şikayet etmek için iki yıl bekledi?

DW Türkçe'den Uğur Şahin bu soruyu Cevahir Kılıç'a sordu. Kılıç ise şöyle yanıtladı:

"Ortaya çıkan yeni deliller var. Ses kayıtları, itiraflar var. Bunlar yeterli değil mi? Gürsel Tekin doğru söylüyor. Haberi yoktu."

Şahin, Kılıç’a Özgür Özel’in partiden ihraçlarla ilgili açıklamasını hatırlattı; Kılıç ise “Bizim partimiz demokratik bir partidir. Sayın Özel’in böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum” yanıtını verdi.

