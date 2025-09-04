Özgür Özel'e saldırı davası: Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava 29 Eylül'e ertelendi.

Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel'e DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulundu.

Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis istemiyle, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan yargılandığı davanın 3. duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Mahkeme, Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 29 Eylül'e ertelendi.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı.

Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltında emniyete verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları kullanmıştı:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Öte yandan Selçuk Tengioğlu''nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kısa sürede Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıkmıştı. Röportaj sırasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker hayranlığını gizlemeyen Tengioğlu, "Sedat Peker dese ki 'canlı bomba ol', olmazsam şerefsizim" , "Derin devlete ihtiyacımız var" gibi ifadeler kullanıyor.

İkinci duruşmada neler yaşandı?

Tutuklu sanık Tengioğlu, pişmanlık yaşadığını öne sürerek "Yaptığım fiziksel hareket aptallıktan kaynaklanan bir hareketti. Ben Sayın Genel Başkanımın annesinden, babasından, ailesinden de özür dilerim. İnsanlar siyasi hayatında zaman zaman böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Ailesinden de ayrıca özür diliyorum" demişti.

Savcılık, sanık Selçuk Tengioğlu’nun tutukluluğunun devamını istemişti. Mahkeme, davada yetkili hâkim olmaması sebebiyle duruşmayı 4 Eylül Perşembe gününe ertelemişti.