Cumartesi nüfus müdürlükleri açık mı? Valilik duyurdu, sınav mesaisi

İstanbul Valiliği 18 Mayıs Cumartesi günü Yabancı Dil Sınavı nedeni ile bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Valiliğin sitesinde "Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerin Açık Tutulması" başlığı ile yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığı'nın bila tarih ve 292189 sayılı yazısında, 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 18 Mayıs 2024 (eYÖKDİL 2024/3 İngilizceFen Bilimler) ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavlarına (2024TRYÖS/ 1) tarihlerinde yapılacağı bildirilmiştir.

Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2(iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

Bu nedenle; 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü 08:00 - 11:00 saatleri arasında Kağıthane ve Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır."