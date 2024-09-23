Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan’la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la gerçekleştirdiği görüşmede,Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan, görüşmenin ardından New York’taki Türkevi’nden ayrılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına "sağ ol" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah’ı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt’in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti. İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail’in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.