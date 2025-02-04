Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: 15 bin TL ödeme desteği verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı ve Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, katılımcılara hitap etti. Konuşmasına “Aziz milletim, Çalışma Bakanlığı’mızın değerli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz” diyerek başlayan Erdoğan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Çalışma Bakanı ve ekibini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, "Bu program kapsamında her üniversite, kendi öğrencilerine haftalık en fazla 3 gün katılım imkânı sunacak. Günlük 1.083 lira ödeme yapılacak, toplamda 14 gün programa katılan öğrencilere 15 bin lira destek sağlanacak. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de tarafımızdan karşılanacak," dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emek vermeden, ter dökmeden bağımsızlığın hayali dahi kurulamaz. Eğer geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak istiyorsak millet olarak hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu süreçte iş ahlakı da önemli bir yer tutuyor. Millet olarak bu konuda her zaman çok hassas olduk ve olmaya devam edeceğiz.”

"İş gücü yetiştirme programından 1.212 kişi faydalandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam alanında kaydedilen başarıları paylaştı. Erdoğan, geçtiğimiz ay başlatılan nitelikli iş gücü yetiştirme programından 1.212 kişinin faydalandığını belirtti.

TÜİK’in istihdam verilerine de değinen Erdoğan, "2023 Kasım ayına göre iş gücümüzün arttığını görmekteyiz. İstihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine ulaştı. İşsizlik oranında ise 0,4 puanlık bir düşüş sağladık" dedi.

Kadın istihdamındaki artışa da dikkat çeken Erdoğan, "Kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı 397 bin artırmayı başardık. Kadın iş gücüne katılma oranımızı 1,1 puan, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttik. Bu rakamlar, programlarımızın başarısını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı devreye alındı

"Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için işkur gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek."

Öğrencilere 15 bin TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Bu program her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık en fazla 3 gün katılım imkânı sunacak. Günlük 1.083 lira ödeme yapılacak ve toplamda 14 gün katılan öğrencilere 15 bin lira destek verilecek. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak. Bu yıl 200 bin, toplamda ise 1 milyon öğrencinin programdan faydalanmasını hedefliyoruz," dedi.

'İŞKUR Üniversite Programı'

- İŞKUR Üniversite Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabileceklerdir.

- Program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, labaratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.

- İŞKUR Üniversite Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak.

- Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak.

- Günlük 1.083 TL'lik ödemeyle, programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.

- Sigorta primlerini de biz karşılayacağız.

-Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz.

- Kampüs ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla, öğrencilerimiz iş arama, finansal okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar.

- Öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Ticaret savaşları ve küresel sistem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Avrupa'da son haftalarda yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye çalışan aktörler arasındaki mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, "Bu sürecin giderek daha da kızışacağı açıkça görülüyor," dedi.

Türkiye olarak, yeni sınamaların ortaya çıktığı bu dönemde hem riskleri hem fırsatları titizlikle hesapladıklarını ifade eden Erdoğan, "Adımlarımızı bu analizler doğrultusunda atıyoruz. İş gücü piyasalarımız başta olmak üzere ekonomi ve ticaret alanındaki yol haritamızı gözden geçiriyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmelere uyumlu şekilde orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirliyoruz," açıklamasında bulundu.

‘Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlandığını belirtti. Erdoğan, "Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımız, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve çalışma hayatının tüm paydaşları strateji belgesine önemli katkılar sundu," ifadelerini kullandı.

"2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planlarımızın ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum," diyen Erdoğan, strateji belgesinin 4 temel politika çerçevesinde belirlendiğini ve 9 eylem maddesi içerdiğini vurguladı.

Erdoğan, "Strateji belgemizin ilk politika alanı, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşümle beceri uyumunun geliştirilmesidir. Türkiye’nin beceri ekosistemi güçlendirilecek, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri fırsat ve riskler dikkate alınarak şekillendirilecektir," dedi.

"Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin ikinci temel politika alanını kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi olarak açıkladı. Erdoğan, bu kapsamda kadınların, engellilerin ve yaşlıların istihdama katılım oranlarının artırılacağını, kadın-erkek fırsat eşitliğinin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Uluslararası iş gücüne yönelik çalışmaların yoğunlaştırılacağını belirten Erdoğan, bu kesimlerin çalışma hayatıyla bağlarının güçlendirileceğini ifade etti. Kadınların iş gücünde daha aktif rol alması için iş ve yaşam dengesinin yeniden düzenleneceğini belirten Erdoğan, gençlerin iş gücüne daha etkin katılımını sağlamak amacıyla gerekli bağlantıların güçlendirileceğini söyledi.

Ayrıca kayıtlı istihdamı teşvik eden ve iş gücü verimliliğini artıran birçok faaliyetin hayata geçirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata tam anlamıyla katılımının sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi’nde yer alan üçüncü politika alanına dikkat çekerek, "Sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bu stratejinin temel başlıklarından biridir. Eylem planımızda yer alan 18 maddeyle çalışma hayatında temel haklar korunacak, ayrımcılıkla mücadele edilecek ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanacaktır," ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı istihdamın engellenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı hale getirilmesi için somut adımlar atılacağını belirten Erdoğan, bu çalışmaların sosyal adalet ve ekonomik kalkınma için önemini vurguladı.

Kırsal bölgelerde istihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin dördüncü ve son temel politika alanının kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamı artırmak olduğunu açıkladı. Erdoğan, bu hedef doğrultusunda kırsal alanlarda ekonomik çeşitliliği artırarak istihdam olanaklarını geliştirmeyi ve şehir merkezlerine göçü kontrol altına almayı amaçladıklarını ifade etti.

Erdoğan, kırsal bölgelerde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Strateji kapsamında yer alan 15 eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve bilgilendirme hizmetlerinin etkin hale getirileceğini, özel politika gerektiren grupların çalışma ve yaşam koşullarının daha iyi bir seviyeye taşınacağını vurguladı.