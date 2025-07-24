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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan’ın 102. yılına özel mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümünde dair mesaj yayımladı. Erdoğan, "Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan’ın 102. yılına özel mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı şu şekilde;

“Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümüdür. Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verildi.

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