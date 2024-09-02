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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell'in üst düzey yöneticisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell'in üst düzey yöneticisi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

BOTAŞ ile Shell'den LNG anlaşması

BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz şirketi Shell arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki imza törenine Bakan Bayraktar refakat etti. Bayraktar, imzaların atılmasından önce yaptığı açıklamada, BOTAŞ’ın 2027 yılından itibaren 10 yıllık dönemde yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunu Shell’den teslim alacağını ifade etti.

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