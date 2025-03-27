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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı işbirliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali'nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin önemini de vurguladı.

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