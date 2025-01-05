Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu görünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon il kongresinde yaptığı konuşmada, Trabzonlulara olan sevgisini ve minnettarlığını dile getirdi. Erdoğan, Trabzon'daki partililerine selam göndererek, onların desteğiyle başarılı bir geleceğe doğru adım atacaklarını vurguladı. Ayrıca, tüm Trabzonlular'a sevgi ve muhabbetlerini ileterek, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Trabzon'a olan sevgim sonsuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a olan şükran borcunu ödemek arzusunda olduğunu belirterek, Trabzon'un bir kez daha Cumhur İttifakı belediyeciliğinden yana tercih yaptığını vurguladı. Erdoğan, AK Parti'nin hizmet siyaseti güden bir parti olduğunu, icraatlarla ve yatırımlarla halkın karşısına çıktıklarını ifade etti. Trabzon'un emanetini kendilerinin taşıdığını, bu emanetin ehil ve liyakatli ellerde olduğunu, Trabzon'a olan sevgilerinin sonsuz olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Trabzon şehirlerden bir şehir değildir. Şehit Eren Bülbül'ün ve tüm şehitlerin sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur. Gazilerimizin cesareti neyse Trabzon'un cesareti odur. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, hasmına karşı cesur olanların şehridir.

Bu şehir en zor gününde de AK Parti'nin ve milletinin yanında durmuş bir vefa timsalidir. En keskin virajları dönerken Trabzonlu kardeşlerimizin desteğini yanımızda bulduk.

Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. Bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonlu kardeşlerimiz önemli görevler aldı. Trabzon Türkiye Yüzyıl'ının öncü şehirlerinden olacaktır." dedi

"PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye hedefimize el birliğiyle mutlaka ulaşacağız. Çok boyutlu, her adımı titizlikle planlanmış bir politika yürütüyoruz. Terörü kaynağında yok etme stratejimizde büyük başarılar elde ettik. PKK'nın uzantılarını sınırlarımızdan uzaklaştırmayı başardık" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütü için yolun sonu görünüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel planların bir aracı olarak son dönemde devreye sokulmaya çalışılan DEAŞ terör örgütünü tam anlamıyla bozguna uğrattık. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda bölücü terör örgütünü sıkıştırarak kıpırdayamaz hale getirdik. Nokta operasyonları ve hava harekâtlarımız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa hemen başını koparıyoruz. 2024 yılında sadece sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Suriye'deki halk devrimi ve yeni yönetimin kararlı tavrı ile bölücü örgütün umutları duvara tosladı. Gazze'deki saldırılara rağmen terör örgütünün destekçileri hızla azalıyor. Terör örgütünün lağvedilmesinden başka seçenekleri yok. Türkiye'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla karşılaşacaklar" dedi.

"Hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının mahsuru yok"

"Dün Samsun ve Ordu’daydık. Orada CHP genel başkanı sayın Özel’e bazı sorular sordum. Marmara ve İç Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına niçin karşı çıktıklarını açıklamasını istedim.

CHP'nin hizmet düşmanlığı arkasında hangi sebeplerin yattığını açıklığa kavuşturmaları gerektiğini ifade ettim.

Hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim için mahsuru olmadığını vurguladım."

"Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar zam yapıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Bay Kemal’in hesap uzmanı olarak yardım almasının bizim açımızdan bir sakıncası yok, fakat Sayın Özel bu konuda mantıklı bir cevap veremedi" dedi. CHP'li belediyelerin SGK’ya olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplamayı vakit kaybı olarak nitelendiren Erdoğan, CHP'nin belediyelerde büyük oranda zam yapmasına dikkat çekti. Ayrıca, CHP'nin Kars’taki tavır değişikliklerine de değinen Erdoğan, "Kars’ta doğal gaz indirimi vaadeden Sayın Özel, EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için mahkemeye başvurmuştu. Şimdi neden bu tavır?" diye sordu.

"Enerji desteğine 2025 yılında bütçede 472 milyar TL kaynak ayırdık"

Erdoğan "Sadece Karadeniz’deki keşfimizin sevincini milletimizle paylaşmak için sağladığımız desteğin tutarı 87 milyar TL’dir. Geçen yıl vatandaşımızın her 100 TL’lik doğal gaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. 100 TL’lik elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar TL kaynak ayırdık. Enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz.

Sayın Özel onu bunu bıraksın da ucuzlatacağız dedikleri suya niye 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın." ifadelerini kullandı

"Hedef ise 100 bin varil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü ve ekonomik alandaki başarıları duyurdu. Erdoğan, "Vatandaşın boğazını sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?" diyerek, Sakarya gaz sahasında günlük üretimlerinin 7 milyon metreküpe ulaştığını ve diğer sahalarla birlikte yurt içi gaz üretimlerinin günlük 8 milyon metreküpe yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, Gabar'da günlük petrol üretimlerinin 70 bin varilin üzerine çıktığını belirten Erdoğan, hedeflerinin ise 100 bin varil olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu destekleri verirken sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halen 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. Oruç Reis Gemimiz Somali denizlerindeki 3 sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalarından da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. " dedi

"Trabzon'a 437 milyar kamu yatırımı yaptık"

Trabzon'a 437 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2.5 milyar TL, eğitimde 21 milyar TL, gençlik ve sporda 8 milyar TL, sosyal yardımlarda 42 milyar TL, sağlıkta 10 milyar TL, çevre ve şehircilikte 68 milyar TL, ulaştırmada 153 milyar TL, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 49 milyar TL, sanayi ve teknolojide finansman destekleri dahil 10 milyar TL, enerjide kamu ve özel toplam 64 milyar TL, kültür ve turizmde 3 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikte 7 milyar TL yatırım yaptık.