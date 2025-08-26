Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taaruz'un 103'üncü yıl dönümü' mesajı

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

"İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" 

