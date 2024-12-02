Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde: Yakında yayınlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Engelsiz Türkiye Programı”nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın dijital hizmetlere daha rahat erişebilmesi için web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliğini sağlayacak genelgeyi yakında yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, sevgili engelli kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum.

Engelsiz Türkiye Programı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. 81 ildeki milyonlarca engelliyi temsilen programımıza gelen tüm kardeşlerimize sefalar getirdiniz diyorum.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarıma sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum.

BM öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellerle ilgili farkındalığın artırılmasına vesile teşkil ediyor. Bu konuda en önemli husus, toplum hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla başarılı olabiliriz.

Sosyal aktivitelerle, toplumsal bilinci artıran kampanyalarla engelli kardeşlerimize samimi destek vermemiz gerekiyor.

Bu anlamlı programı tertipleyen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığını tebrik ediyorum. İnsan insan kurdudur yerine insan insanın yurdudur dedik."

"Bu parayla elde edilebilecek bir paye değil"

"'Türk beklenendir', 'Türk yolu gözlenendir' tespitinin kuru bir hamaset değil tam aksine güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Türkiye adına, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi adına, Türkiye Yüzyılı inşası adına çok büyük kazanımdır, önemli bir referanstır.

Bu parayla elde edilebilecek bir paye değildir. Ecdadın engelli konusuna nasıl yaklaştığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Engelliler askeri ve idari görevlere getirilmiş, sosyal hayata katılımları teşvik edilmiştir.

Ecdad vakıflar, eğitim ve sağlık kurumlarıyla engellilerin topluma kazandırılmasına müthiş bir hassasiyet göstermiştir. 2. Abdülhamid 1899'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engellilerin eğitim almasını sağlamıştır."

Türkiye'de hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz

"Başkaları gibi devletimizin tarihini 1 asır öncesinden başlatıp geçmişi reddetmek yerine, maziden geleceğe güçlü köprüler kurmaya devam ediyoruz.

Biz her zaman şunu savunduk. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Türkiye'de hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz. Sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefimizde engellilerimizle kol kola omuz omuzayız."

Engelliler için özel genelge

"Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimizle paylaşmak istiyorum. Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaları genelgemizi yakın zamanda yayınlayacağız. Genelgemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Engelli bireyler ve refakatçileri için gelir desteği ödemelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 1,5 milyar liralık seyahat desteği gerçekleştirdik."

Haklarını teslim ediyoruz

"Engelli kardeşlerimize yönelik hizmetleri geç kalmış hakların teslimi yaklaşımıyla hayata geçirdik. Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik.

Engelli öğrencilerimiz okul ulaşımlarını hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorlar. 28 bini aşkın kamu personelimiz erişilebilirlik eğitimine katıldı. Kamuda engelli memur atamalarının önünü yine biz açtık. Kamuda memur sayımız 71 bine yaklaştı. Engellilerimizin özel sektörde istihdam edilmesine önem veriyoruz. İş koçluğu uygulaması başlatmıştık. Gündüz bakımevlerinin sayısını 137'ye yükselttik. Engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık."

Türkiye yüzyılı engellilerin de yüzyılı olacaktır

"Otizm alanında ihtisaslaşmış bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye Yüzyılı, engellilerin de yüzyılı olacaktır. Engelsiz bir Türkiye istiyorsak tüm kurumlarımızın buna katkı sağlaması şarttır. Gerçek manada engellilik hali azmini ve idealini kaybetmişler içindir. Azmini ve idealini kaybetmeyenler için engel yoktur. Bir başka engellilik hali de zihinlerde ve yüreklerde olandır. Davası, hedefi ve azmi olan parmağıyla mermeri deler, tırnağıyla kale surlarında delik açar.

Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tekrardan tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

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