Davutoğlu'ndan birleşme açıklaması: Teklif götürdüm

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programına konuk oldu.

"Birleşelim diye teklif götürdüm"

DEVA Partisi ile birleşme görüşmelerine değinen Davutoğlu, "DEVA ile birleşmekse birleşmek, Saadet ile de grup kurmak dedik. DEVA ile birleşemedik Saadet ile grup kurduk. İsmimizden de fedakarlık ettik mesele de değil. Birleşelim diye teklif götürdüm. Gelecek Partisi olarak kalırsa isim Babacan başkan olsun, isim DEVA Partisi kalırsa, Davutoğlu genel başkan olsun dedim" ifadelerini kullandı.

"Biz fedakarlık yaptık"

Davutoğlu, "Sayın Babacan'a dün gece de söyledim grup meselesi de kabulümüz de ama şu anda bizim Saadet Partisi'yle zaten yürüyen bir grubumuz var ve gayet de iyi yürüyor. Bir yıl sonunda yeniden değerlendireceğiz dedik. Ben bu konu da şey ilkelere uyarım, usulüne uyarım. Sayın Babacan'la görüşmeden Sayın Karamollaoğlu'yla görüştüm ve Sayın Karamollaoğlu'na dedim ki biz sizinle bir yıllık bir şey yapmıştık, taahhütte bulunmuştuk. O bir yıl doldu. Evet. Devam ediyor muyuz? 30 Haziran'da kongre yapacaktınız. Kongre Sonrasında konuşacaktık ama kongre ertelendiği için sizi de zorla sokmak istemeyiz. Tabii devam ettiririz grubu ama bizim de hakkımız Saadet isminin yerine artık Gelecek Partisi ismi kullanılmalı bir yılda çünkü bir yıl biz fedakarlık yaptık" dedi.

"DEVA, birleşmeye henüz hazır değil"

"Bizim pozisyonumuz birleşmeye dahil her opsiyona evet diyoruz" diyen Davutoğlu, "Her opsiyona. Yeter ki mecliste AKP-CHP kutuplaşmasının karşısında bir yani ortada bir merkez sağ ihtiyacı karşılasın. Sayın Babacan tabii saygı duyarım kurulları var istişare edecek. O kurullar da yaptığı istişarede birleşme değil de grup kurma üzerine duralım dedi. Ben de grup kurma konusunu zaten bizim grubumuz var şu anda Saadet'le konuşuruz. DEVA şu veya bu modelde birleşmeye daha henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'ya tepki

Polis Şeyda Yılmaz cinayeti şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin Süleyman Soylu ile fotoğrafının çıkmasına da değinen Davutoğlu, "Türkiye 8 yıl önceki Türkiye mi? Sokak çetelerinden mafyaya, uyuşturucu tacirlerine, siyasetçilerin uyuştuucu tacirleri ile ilişkilerine… Bir İçişleri Bakanının her suçlu ile resmi mi çıkar canım? Hadi bir tanesi tesadüf, iki tanesi tesadüf.. Türkiye’de İçişleri Bakanlığı yapmış birinin her suçlu adamla resmi mi çıkar? Son şehit edilen polis kızımızı rahmetle anıyorum onu. Onun katilinin bile resmi var İçişleri bakanı ile… Tesadüf olabilir ama.. Bir tesadüf iki tesadüf. Nasıl yaklaşıyorlar bakana bu kadar insanlar. Çünkü sistem ona göre kurgulanıyor. Bizde yaptık bu görevleri, neden benim resmim yok? Tesadüfen bir yerde karşılaşıp olabilir resim. Ama bu bir kere olur iki kere olur. Ya suç sicili gibi resim olmaz ki…" dedi.