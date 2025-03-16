DEM Parti ziyaretleri devam ediyor: Yarın MHP ve AK Parti ile TBMM'de görüşülecek

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik, “Silah bırakma” çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilerle görüşmeler yapan DEM Parti, görüşmelere devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, MHP ve AK Parti heyetleriyle bir araya gelecek.

Görüşmeler sırasıyla saat 11:00 ve saat 14:00’te TBMM’de yapılacak.

Heyet, daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, Saadet Partisi ve EMEP'i ziyaret etmişti.

Heyette ayrıca Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç yer alacak.

Görüşmeler, saat 11:00’de MHP heyetiyle başlayacak. Ardından saat 14:00’te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetini ağırlayacak. Her iki görüşme de TBMM’de yapılacak.