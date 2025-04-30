DEM Parti'den Bakan Tunç'a yanıt: Siz lütfen görevinizi yapın

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un partisine verdiği "Top iktidarda ne demek? Biz top oynamıyoruz" yanıtına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz.

Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın!"

Sayın Bakan,

Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) April 30, 2025

Ne oldu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine Bakan Tunç tepki gösterdi.

Tunç, "Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz" dedi."

Bakan Tunç, "Burada ciddi bir mesele var, terörün tasfiyesiyle ilgili. DEM Parti ile müzakere yapmadık. Cezaevindeki hükümlülerle ilgili talepleri vardı, al-ver süreci yok" ifadesini kullandı.