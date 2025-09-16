DEM Partili Bozan: Selahattin Demirtaş'ın kitapları cezaevinde yasaklandı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kitap yasaklarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bozan açıklamasında, "Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın "DAD ve Arafta Düet" kitapları "sakıncalı" görülerek cezaevine alınmadı" dedi.

Mehmet Uzun’un kitabı "Siya Evînê" (Aşkın Gölgesi) isimli kitabının da aynı cezaevi yönetimince Kürtçe olduğu gerekçesiyle sekiz ay sonra tutuklulara verildiğini ifade eden Bozan yasak kararını ve gerekçesini paylaştı.

Bozan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın 'DAD ve Arafta Düet' kitapları 'sakıncalı' görülerek cezaevine alınmadı.

Kurulun pespaye gerekçesi ise şu: 'Hüseyin Bağ adına gönderilen DAD ve Arafta Düet kitaplarının yazarı halen örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu kitapları eğer biz Hüseyin Bağ isimli mahpusa verirsek cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürür.'

Sadece Selahattin Demirtaş’ın kitaplarıyla sınırlı kalmayan cezaevi, Mehmet Uzun’un kitabı 'Siya Evînê', Kürtçe olduğu için 8 ay sonrasında mahpuslara verildi. Cezaevinde Kürtçe sözde serbest ama fiilen yasak. Toplatma, yasaklama kararı olmayan kitap 8 ay boyunca kurulda 'Kürtçe bilen kimse yok' denilerek bekletilmiş.

‘Türkiye, hukuk devletidir deme bakanlığı’, bu hukuksuzlukları ne zaman sonlandıracaksınız?"